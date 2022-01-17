У Тернівці триває реконструкція ДЮСШ «Темп»

Спорткомплекс вже досить давно без капремонту. Зараз у спортивній школі оновлюють фасад та внутрішнє оздоблення. Як відбувається будівництво та чи задоволені майбутні спортсмени – дивіться у наступному сюжеті.

У Тернівці оновлюють місцеву дитячо-юнацьку спортивну школу «Темп». Будівлю утеплили, перекрили дах. Нині проводяться внутрішні роботи.

Понад сорок років тут не проводили капітального ремонту. За цей час зносилося покриття залів, комунікації. Були тісні роздягальні. Найбільше незручностей спричиняв дах, що протікав. Будівництво ще не завершено, але вже зараз відчутні суттєві зміни.

Півсотні ремонтників утеплили цоколь, фундамент, фасад. Замінили усю систему опалення. Найактивніші роботи всередині. Облаштовують системи вентиляції та водовідведення. Готують стіни під фарбування.

Нині у Тернівській ДЮСШ «Темп» – 380 вихованців. Тут викладають волейбол, баскетбол, гандбол та футбол. А ще є настільний теніс і бокс. Оновлення дозволить закладу збільшити освітні потужності вдвічі.

Роботи проводять за програмою Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Минулого року в області облаштували 9 стадіонів. Зведені «з нуля» басейни у Слобожанському та Нікополі. Будівництво ще одного триває у Кривому Розі.