Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані, і це включає також розширення географії нашої далекобійності – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні провів Ставку – багато було про наші далекобійні санкції проти Росії, про результати наших відповідей на російські удари. Зокрема, ми говорили з виробниками зброї – зброї для дипстрайків. Це правильний формат Ставки – коли разом і виробники, і всі, хто відповідає за ефективне застосування наших дронів та ракет, і за фінансування, і дипломати. Найбільш ефективним виробникам ми даємо трирічні контракти. Ми збільшуємо такий підхід – довгих контрактів, – щоб і для виробників було більше впевненості, і для нашої армії. Кожної Ставки я перевірятиму темп щодо контрактів: це має бути реалізовано. За будь-якого сценарію Україна завжди має бути – і буде! – достатньо далекобійною. Зараз, у час війни, та не менше після війни – як частина гарантій безпеки для майбутнього, для наших дітей. Далекобійність – це компонент незалежності й буде найбільшим компонентом для гарантування миру. Санкції світу й наша влучність працюють фактично в координації, щоб у цієї війни було завершення, справедливе для України. Всі завдання щодо дипстрайків до кінця року мають бути повністю реалізовані. Це включає також розширення географії нашої далекобійності. Я дякую за влучність кожному підрозділу, кожній складовій Сил оборони та безпеки України. Дякую виробникам – тим, хто справді повністю виконує поставлені завдання. Фінансування забезпечуємо.

Фактично в щоденному режимі працюємо й щодо ППО – по кожному партнеру, які можуть допомогти із системами ППО і також – із постачанням ракет.

Сьогодні на доповіді був міністр закордонних справ України. Саме оборонна співпраця з партнерами перший пріоритет зовнішньої політики. І важливо, щоб кожен тиждень був із результатом. Минулий тиждень був саме такий, вагомий. Цей тиждень теж має піти в плюс для нашого захисту.

Вже говорив сьогодні з представником Хорватії – віцепрем’єр-міністром, міністром оборони – про наступний оборонний пакет та європейські програми підтримки оборонного виробництва. Говорив також сьогодні з міністром закордонних справ Естонії – балтійські держави й надалі будуть одними з найбільш активних у підтримці.

На доповіді була сьогодні міністр енергетики України. Я хочу подякувати всім нашим людям, які працюють для відновлення в областях. Багато складних ситуацій, зокрема на Чернігівщині, у прикордонних районах інших областей, поблизу фронту. Але важливо, що всюди триває відновлення, і наші люди – ремонтні бригади, ДСНС України, енергетичні компанії – працюють героїчно. Дякую всім вам за це.

Говорив із військовими – особлива увага Покровську, також сусіднім районам. Саме там зараз найбільше ударних сил окупанта й значна штурмова активність. Бої тривають і в місті: це в них головна ціль – саме Покровськ. І кожен результат наших сил на цьому напрямку – це результат для всієї України, для всього захисту нашої держави. Я дякую всім, хто це розуміє. Я дякую всім, хто б’ється заради України!

Слава Україні!