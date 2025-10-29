Ті, хто потребує постійної уваги і турботи від дорослих. У Кам’янському розпочав роботу Центр денного догляду для дітей з інвалідністю. Тут малеча з найскладнішими порушеннями розвитку отримає фахову допомогу, спілкування та можливість розвиватися поруч із досвідченими спеціалістами. Водночас підтримку отримують і батьки – через консультації, спілкування, обмін досвідом. Простір діє на базі міського Центру надання соціальних послуг, для мешканців громади заняття безоплатні.

