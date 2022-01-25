На митниці аеропорту показали, хто перевіряє багаж пасажирів

26-го січня в Україні відзначають День митника. На Дніпропетровщині це професійне свято для понад трьохсот фахівців. Наш Владислав Авдієнко вирушив у аеропорт, аби потрапити за лаштунки митного контролю. Як перевіряють ваш багаж? Ексклюзивні кадри – далі в сюжеті!

Аеропорт “Дніпропетровськ”. Тільки-но приземлився рейс із Шарм-ель-Шейху.

Поки пасажири виходять з літака, в терміналі готується до роботи кінологічна команда митної служби – Максим та його службовий пес Балу. Разом вони вже 5 років. Чоловік запевняє: задіяти собаку – найшвидший та найнадійніший спосіб перевірити речі пасажирів.

Спочатку пес оглядає валізи, а потім виходить в зал до пасажирів. Адже ховати щось можуть і в ручній поклажі. Щоб змотивувати напарника, Максим ховає серед речей м’ячика, і пес понад усе хоче його знайти, а заразом і усе заборонене.

Тільки уявіть, тридцятикілограмовий лабрадор-ретривер щодуху гасає серед натовпу. Таке називають “вільний пошук”. Максим каже: реагують на нього по-різному.

Наступний етап контролю – просвічування речей пасажирів на інтроскопі – тобто рентген-установці. Пані Лідія працює на митниці 29 років, з них 4 – в аеропорту. Вміє швидко й точно читати зображення.

В митниці зазначають, аеропорт – не краще місце для контрабанди, її більше на сухопутному кордоні чи в портах. Але тільки останнім часом виявили 7 спроб ввезення заборонених речовин. До перевірок в декілька етапів пасажири ставляться з розумінням.

За останні пів року тільки в дніпровському аеропорту митники перевірили понад 1000 рейсів, а це близько 80 тисяч пасажирів. Але робота служби не завершується на летовищах. Окрім них в нашій області є ще 7 митних постів. Там – оформлюють вантажі, що перетинають кордон.

За останні пів року дніпровська митниця передала до бюджету понад 11,5 мільярдів гривень.