Ситуація в Дніпропетровській області контрольована, входу російських військ до регіону не зафіксовано – Лукашук

Ситуація в регіоні повністю під контролем. Входу військ агресора на територію Дніпропетровщини не зафіксовано. Про це під час брифінгу повідомив голова обласної ради, заступник керівника ради оборони Дніпропетровської області Микола Лукашук.

«Запаси ліків, бензину є. Вся критична інфраструктура працює стабільно», – сказав Микола Лукашук.

Він повідомив, що вчора співробітники карного розшуку отримали інформацію про двох підозрілих чоловіків. З лютого вони орендували житло в обласному центрі. Поліцейські затримали диверсантів – 22 та 29 років. У них вилучили паспорт так званої ДНР, сім-карти, платіжні карти з РФ, одяг з символікою країни-агресора. У телефонах виявили фото українських військових об’єктів.

«Вчора зі сторони Баштанки Миколаївської області в напрямку Кривого Рогу рухалася ворожа колона. Завдяки оперативним діям ЗСУ було знищено 800 одиниць колісної техніки окупанта. Входу російських військ на Дніпропетровщину не було», – розповів Микола Лукашук.

Він звернувся до мешканців регіону, аби ті, щойно дізнавшись про сигнал тривоги, переходили до укриття. Адже сирена означає, що військові зафіксували ракетний пуск. Навчальних тривог нині немає.