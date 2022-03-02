Заступник мера Дніпра звернувся до інтернет провайдерів.

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко звернувся до провайдерів та попросив не відключати жодного абонента від мережі за «заборгованість».

«Ласкове» прохання до всіх інтернет-провайдерів міста Дніпро. В умовах воєнного часу, переконливо прошу Вас, не відключати жодного абонента від мережі за «заборгованість». Оператори мобільного зв’язку це зробили і Ви зробите. І не треба мені розповідати, що вам треба платити за трафік. Якщо й треба, дістаньте гроші з кишені та заплатіть. Не встигнете. Війна закінчиться, а Ваше ставлення, я пам’ятатиму дуже довго. Не відключайте мешканців Дніпра від інтернету. Коли все скінчиться, усі борги сплатять. Зараз інтернет це стратегічний сегмент. Дякую за розуміння», — написав він.