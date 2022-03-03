Окупанти в захоплених українських містах створюють гуманітарну кризу, щоб надіслати свої «гумконвої» – Президент

Окупанти в захоплених містах України створюють гуманітарну кризу, блокують українські «зелені коридори» й таким чином змушують людей виїжджати на територію Росії. Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками західних ЗМІ.

«Гуманітарні вантажі щодо їжі, питної води, щодо ліків, інсуліну, особливо багато звернень і від пенсіонерів – вони постійно відправляються далі. Заблоковані в’їзди для наших гуманітарних вантажів у містечках, які окуповані», – розповів Глава держави.

За словами Президента, окупанти навмисно блокують «зелені коридори», щоб з іншого боку в місто потрапляли їхні гуманітарні вантажі.

Вони також не дають харків’янам пройти по «зелених коридорах» в інші області України, натомість створюють умови й коридори для виїзду наших громадян у РФ, зазначив Володимир Зеленський.

«Вони кажуть: ось, ми відкрили вам інший «зелений коридор». Ідіть до Росії. Заходьте в Росію, ми будемо давати вам харчі, воду, там ніхто не буде вас убивати», – зазначив він.

Президент наголосив: Україна ніколи не заборонятиме й не перешкоджатиме виїзду до РФ громадян, які вирішать зробити це для порятунку чи з інших причин. Однак, наголосив він, українці не хочуть іти до Росії.

«Я не можу змусити людей виходити на територію Росії. Я не можу їх гнати палками. Багато з них кажуть: «Ми туди не підемо», – констатував Володимир Зеленський.

Глава держави також зауважив, що в захоплених Росією населених пунктах, які не змогли відбити напад в умовах, коли окупант значно переважав за чисельністю, створюються важкі умови для життя.

«Десь у якихось містечках вони відключають електроенергію, забирають харчі з магазинів, а потім викрадені товари на площі роздають людям зі словами «ось ми вам привезли». «Гумконвой». Відбувається цинізм», – резюмував Президент.