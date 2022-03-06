Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.03.2022
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:
особового складу – понад 11 тис. осіб,
танків ‒ 285 од,
ББМ ‒ 985 од,
артилерійських систем –109 од,
РСЗВ -50 од,
засоби ППО – 21 од,
літаків – 44 од,
гелікоптерів – 48 од,
автомобільної техніки – 447 од,
легкі швидкісні катери – 2 од,
цистерн з ППМ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4,
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.
Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.
Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.
Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.і. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.
Разом переможемо!