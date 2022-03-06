Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.03.2022

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.03 орієнтовно склали:

особового складу – понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од,

ББМ ‒ 985 од,

артилерійських систем –109 од,

РСЗВ -50 од,

засоби ППО – 21 од,

літаків – 44 од,

гелікоптерів – 48 од,

автомобільної техніки – 447 од,

легкі швидкісні катери – 2 од,

цистерн з ППМ – 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4,

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Українські захисники і захисниці стійко утримують визначені позиції та знищують живу силу й техніку противника.

Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників «русского міра». Зокрема, на Луганщині весь передній край всіяний трупами та підбитою технікою загарбників.

Тільки вчора до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка Луганської області з передових позицій доставлено понад 650 поранених представників російських окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку.

Всі вони переважно у важкому стані: множинні осколкові поранення, відірвані кінцівки ніг або рук і т.і. Через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу. Після надання першої медичної допомоги їх, у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса». Відомо, що особовий склад 6-го окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства.

Разом переможемо!

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