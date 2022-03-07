14,5 тисяч дніпрян вчора покинули межі міста. Такі дані оприлюднив очільник Дніпра Борис Філатов.

За його словами, Дніпро — одне з найбезпечніших міст в країні. Тут вдосталь їжі, води, ліків тощо. Однак чинити опір тим, хто хоче поїхати на Західну Україну чи закордон ніхто не буде. Нині автошляхи на Кропивницький, Вінницю, Умань проїзні.

«Хто хоче залишити Дніпро й думає, що буде почувати себе безпечніше в іншому місці — будь ласка. Прошу лише дотримуватись правил та по мірі руху автодорогами слідкувати за інформацією, аби не «збирати» затори. Залізницею охочі також можуть вільно пересуватись. З вокзалу Дніпра сьогодні відправляються 5 потягів на Львів, Чоп, Трускавець та м. Хелм (Польща). Окрім того, на станції працюють пункти обігріву, дитячі кімнати, кабінети психологів, якими, за потреби, пасажири можуть користуватись», — розповів очільник Дніпра Борис Філатов.

Щодо міського транспорту — він курсує. Щоправда, збільшено інтервали між маршрутками й електротранспортом до 20-30 хв. А також за годину до настання комендантського часу в Дніпрі рух міського транспорту зупиняється. Це необхідні міри, аби водії також мали змогу безпечно та завчасно дістатись домівок. Містян просять враховувати графік руху та заздалегідь планувати поїздки.