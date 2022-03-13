Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 13.03.2022

13.03.2022 10:03

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.03 орієнтовно склали :
особового складу – понад 12 000 осіб,
танків ‒ 374 од,
бойових броньованих машин ‒ 1226 од,
артилерійських систем – 140 од,
РСЗВ – 62 од,
засоби ППО – 34 од,
літаків – 74 од,
гелікоптерів – 86 од,
автомобільної техніки – 600 од,
кораблі /катери – 3 од,
цистерн з ПММ – 60,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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