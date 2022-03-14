Куди звертатися переселенцям, які шукають роботу на Дніпропетровщині

14.03.2022 12:44

На Дніпропетровщині переселенцям з інших областей допомагають знайти роботу. У Дніпрі цим опікується міська інспекція з питань праці та зайнятості населення. Куди звертатися, розповіли під час брифінгу.

 

«Аби дізнатися, яку роботу можуть виконувати переселенці та які навички вони мають, розпочали проводити анкетування. Опитувальники є в центрах по розміщенню біженців, – сказала начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. – Координуємо охочих працевлаштуватися та підприємства, які можуть надати роботу переселенцям. Будь-яку – разову, тимчасову або постійну».

Запити та пропозиції приймають на електронну пошту [email protected]. Можна писати й на сторінку у Facebook.

Також можна звертатися до Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Та місцевих центрів зайнятості.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 14.03.2022

14.03.2022 9:28

Переможемо завдяки нашому вмінню гуртуватися та завжди памʼятати про своїх – звернення Президента України Володимира Зеленського

14.03.2022 2:16

Генеральний штаб ЗСУ: Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 13.03.2022

13.03.2022 10:03

Ще потрібно боротись і завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках оборони – звернення Президента України

13.03.2022 2:43

Звернення Президента України Володимира Зеленського 12.03.2022

12.03.2022 13:50

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 12.03.2022

12.03.2022 8:57
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com