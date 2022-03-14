Куди звертатися переселенцям, які шукають роботу на Дніпропетровщині

На Дніпропетровщині переселенцям з інших областей допомагають знайти роботу. У Дніпрі цим опікується міська інспекція з питань праці та зайнятості населення. Куди звертатися, розповіли під час брифінгу.

«Аби дізнатися, яку роботу можуть виконувати переселенці та які навички вони мають, розпочали проводити анкетування. Опитувальники є в центрах по розміщенню біженців, – сказала начальниця інспекції з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Тетяна Янушкевич. – Координуємо охочих працевлаштуватися та підприємства, які можуть надати роботу переселенцям. Будь-яку – разову, тимчасову або постійну».

Запити та пропозиції приймають на електронну пошту [email protected]. Можна писати й на сторінку у Facebook.

Також можна звертатися до Дніпропетровського обласного центру зайнятості. Та місцевих центрів зайнятості.