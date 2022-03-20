На Дніпропетровщині відсутнє мародерство, злочинність знизилася в рази – Богоніс

Криміногенна ситуація в області стабільно низька. У вісім разів знизилася кількість тяжких злочинів. Фактично немає хуліганства та мародерства. Мешканці регіону справно дотримуються комендантського часу. Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області Володимир Богоніс.

«Вдячні людям за те, що дотримуються правил. Залишаються під час комендантського часу вдома. Правоохоронці можуть нормально працювати та виявляти підозрілих людей», – зазначив Володимир Богоніс.

Він додав, що зменшилася кількість звернень від мешканців області. Найперше щодо ймовідних диверсантів. На добу – 200-300 орієнтувань на підозрюваних в роботі на агресора. Усі повідомлення оперативно перевіряють співробітники поліції. Лінія «102» не перевантажена. Мешканці можуть телефонувати, правоохоронці обов’язково відреагують, запевнив Богоніс.

«Щодня затримуємо у середньому 3-4 людини, які підозрюються у диверсійній діяльності. Передаємо їх до Служби безпеки України», – сказав Володимир Богоніс.

Україна вже 25-й день протистоїть військовому вторгненню. Країна-агресор напала 24 лютого.