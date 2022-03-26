Mіські новини Новини Дніпровський музикант врятував людей з Маріуполя 26.03.2022 20:58 Майже тисяча кілометрів, більше півсотні блокпостів та пошук людей у підвалах Маріуполя. Все це пройшов відомий дніпровський музикант Іван Ворон. Він вирішив подолати небезпечний маршрут заради спасіння мирних людей. І йому це вдалося Продовжити читання Уперед Ріелтори Дніпра створили телеграм-канал з базою вільного житла Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro 🇺🇦 Місяць незламності! Мі Український urban-folk колектив 🇺🇦 Українська легенда та 📺 Тільки ПЕРЕВІРЕНА та АКТ Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Ріелтори Дніпра створили телеграм-канал з базою вільного житла 26.03.2022 20:54 Mіські новини Новини 31-ий день війни. На Дніпропетровщині все спокійно 26.03.2022 17:59 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.03.2022 26.03.2022 6:47 Новини Новини України Стримуючи російські дії, наші захисники підводять керівництво Росії до думки: треба говорити – звернення Президента України Володимира Зеленського 25.03.2022 23:55 Mіські новини Новини Медзаклади Дніпропетровщини почали отримувати обладнання для супутникового інтернету від Starlink 25.03.2022 13:49 Новини Новини України Якби Росія знала, що її чекає в Україні, вона б точно побоялася сюди йти – звернення Президента Володимира Зеленського 25.03.2022 3:51