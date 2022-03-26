Дніпровський музикант врятував людей з Маріуполя

Майже тисяча кілометрів, більше півсотні блокпостів та пошук людей у підвалах Маріуполя. Все це пройшов відомий дніпровський музикант Іван Ворон. Він вирішив подолати небезпечний маршрут заради спасіння мирних людей. І йому це вдалося

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