Із сильними руйнуваннями, проте без постраждалих: наслідки ворожої атаки у Дніпрі та Новомосковську

31.03.2022 11:09

30 березня ворожі ракети влучили в нафтобазу у Дніпрі та один з об’єктів у Новомосковську. Загоряння не сталося. Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Жертв немає. Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла прес-офіцер ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка.

Внаслідок атаки на дніпровську нафтобазу стався витік палива. Значно зруйновані ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів і сильно пошкоджено будівлю на цій території, повідомила Євгенія Дудка.

«Уламками ракет серйозно пошкоджено і будівлю автомобільної заправки, яка розташована поруч. А ще ємності двох бензовозів. Через це стався витік палива. Рятувальники зробили все, щоб попередити займання. Нині ще ліквідують наслідки атаки», – сказала вона. 

Ворожа ракета влучила і на територію одного із заводів міста Новомосковськ. Минулося без займання. Проте значно пошкоджені будівлі і ємкості для зберігання мазуту.

В двох випадках загиблих та постраждалих немає.

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