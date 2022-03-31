Із сильними руйнуваннями, проте без постраждалих: наслідки ворожої атаки у Дніпрі та Новомосковську

30 березня ворожі ракети влучили в нафтобазу у Дніпрі та один з об’єктів у Новомосковську. Загоряння не сталося. Рятувальники ліквідують наслідки атаки. Жертв немає. Про це під час брифінгу в обласній військовій адміністрації розповіла прес-офіцер ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка.

Внаслідок атаки на дніпровську нафтобазу стався витік палива. Значно зруйновані ємності для зберігання паливно-мастильних матеріалів і сильно пошкоджено будівлю на цій території, повідомила Євгенія Дудка.

«Уламками ракет серйозно пошкоджено і будівлю автомобільної заправки, яка розташована поруч. А ще ємності двох бензовозів. Через це стався витік палива. Рятувальники зробили все, щоб попередити займання. Нині ще ліквідують наслідки атаки», – сказала вона.

Ворожа ракета влучила і на територію одного із заводів міста Новомосковськ. Минулося без займання. Проте значно пошкоджені будівлі і ємкості для зберігання мазуту.

В двох випадках загиблих та постраждалих немає.