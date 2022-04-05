Для всіх, кого торкнулася війна: працює всеукраїнська гаряча лінія психологічної допомоги.

05.04.2022 11:52

Жителі Дніпропетровщини та в цілому України можуть звертатися на безкоштовну гарячу лінію психологічної допомоги 0 800 33 07 69. Її організували волонтери Дніпра. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Проєкт запустили силами Психологічної Кризової Служби Дніпра. На волонтерських засадах. Телефонувати можуть мешканці зі всієї України. Переселенці, військові, люди, які втратили на війні близьких. Ті, хто перебуває у зоні активних бойових дій», – розповіла кризова психологиня Наталія Злигостєва. 

Вона додала, що люди звертаються зі своїми страхами, панічними атаками, у стані стресу та розгубленості. Часто кажуть: не знають, що тепер робити, яке рішення прийняти. Розповідають про втрату близьких людей на війні або житла.

Усі дзвінки за номером 0 800 33 07 69 безкоштовні.
Вислухають, проконсультують, допоможуть фахові кризові психологи.
Гаряча лінія працює щодня з 9:00 до 21:00.

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