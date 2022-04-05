Голова облради Микола Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині станом на 5 квітня 2022 року

05.04.2022 13:06

Ситуація по всім напрямкам в Дніпропетровській області контрольована. Входу ворожих військ на територію регіону не зафіксовано. Проте вночі був обстріл Синельниківського району. Про це під час брифінгу в Дніпропетровській ОВА повідомив голова обласної ради, заступник голови Ради оборони області Микола Лукашук. 

«Вночі був ракетний обстріл Синельниківського району. Дуже професійно спрацювала ППО, ракети знищили, – сказав Микола Лукашук. – До Великомихайлівської громади прилетіло декілька касетних ракет». 

Він наголосив, що це заборонені міжнародними конвенціями ракети. Вони підриваються трохи раніше, ніж потрапляють в землю. На деякій площі розкидаються міни.

«Ці міни знищуються через 35-40 годин самостійно. Одна з жінок в селі рано вранці вийшла на город, взяла в руки таку міну і загинула. Тому хочу звернутися до всіх мешканців області. Це вже третя смерть від необережного поводження з боєприпасами. Якщо ви бачите підозрілий предмет, ні в якому разі не торкайтеся. Одразу повідомляйте поліцію та ДСНС», – сказав Микола Лукашук. 

За його словами, область під захистом ЗСУ. Це висококваліфіковані професійні військові.

«Наш спокій захищають найкращі воїни України», – підкреслив заступник голови Ради оборони області.

Регіон готовий для можливого збільшення кількості переселенців, які можуть рухатися з Донецької та Харківської областей, зазначив Микола Лукашук.

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