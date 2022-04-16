Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, що ворог продукував протягом 15.04.2022 року.

16.04.2022 6:47

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 15.04.2022 року.
🔻 Застерігаємо: це – ФЕЙК
❌ Незважаючи на те, що захисники України не руйнують інфраструктуру, в міноборони рф повідомили, що «запобігли спробі націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС ракетами «Точка-У». Удар по ГЕС міг призвести до затоплення низки населених пунктів Херсонської області».
🔻 Застерігаємо: це – ФЕЙК
❌ Спікер військ рф повідомив, що «найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом «Точка-У» по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківської області, аналогічно ракетному удару в Краматорську».
УВАГА!!! Українська армія не обстрілює цивільне населення!
🔻 Застерігаємо: це – ФЕЙК!
❌ міноборони рф стверджує, що «для імітації удару» з окупованих зс рф території пуск ракет «Точка-У» буде завдано з боку н.п. Старомихайлівка Донецької області.

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