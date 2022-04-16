Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, що ворог продукував протягом 15.04.2022 року.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 15.04.2022 року.

🔻 Застерігаємо: це – ФЕЙК

❌ Незважаючи на те, що захисники України не руйнують інфраструктуру, в міноборони рф повідомили, що «запобігли спробі націоналістів завдати удару по Каховській ГЕС ракетами «Точка-У». Удар по ГЕС міг призвести до затоплення низки населених пунктів Херсонської області».

🔻 Застерігаємо: це – ФЕЙК

❌ Спікер військ рф повідомив, що «найближчим часом українські військові планують завдати удару комплексом «Точка-У» по скупченню біженців на вокзалі в Лозовій Харківської області, аналогічно ракетному удару в Краматорську».

УВАГА!!! Українська армія не обстрілює цивільне населення!

🔻 Застерігаємо: це – ФЕЙК!

❌ міноборони рф стверджує, що «для імітації удару» з окупованих зс рф території пуск ракет «Точка-У» буде завдано з боку н.п. Старомихайлівка Донецької області.

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