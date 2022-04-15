Від ефективності інструментів впливу на Росію залежить, скільки триватиме ця війна – звернення Президента України

Українці! Українки!

Наші захисники й захисниці!

Впевнений, ви періодично бачите у ЗМІ – в українських і західних – повідомлення, як довго може тривати ця війна. Одні говорять, що кілька тижнів. Інші – що кілька років. Хтось каже, що війна триватиме до кінця цього року. А хтось радить готуватися до постійної конфронтації з Росією, поки вона існуватиме.

Звісно, я також чую різні прогнози. Маю набагато більше різної інформації, ніж публікують деякі ЗМІ, про наміри й можливості російської армії. Про потенціал російської економіки. Про емоційний стан суспільства в РФ. Все це треба враховувати, перш ніж говорити, скільки ще триватиме війна. А отже, треба враховувати ефективність інструментів впливу на Росію, які застосовує Україна та вся наша антивоєнна коаліція проти агресії Росії.

Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше.

Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні.

Тож насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна.

Я завжди кажу всім нашим партнерам, з якими обговорюю це питання, що від обсягу підтримки для України безпосередньо залежить і настання миру. Залежить буквально те, скількох іще українців та українок встигнуть убити окупанти.

Якщо хтось каже: рік чи роки, я відповідаю: у ваших силах зробити війну значно коротшою. Що більше й що швидше ми отримаємо всю зброю, яку запросили, то сильнішими будуть наші позиції й скоріше буде мир. Що більше й що швидше ми отримаємо фінансову підтримку, яку запросили, то скоріше буде мир. Що швидше демократичний світ визнає, що нафтове ембарго проти Росії та повне блокування її банківського сектору – це обов’язкові кроки до миру, то скоріше закінчиться війна.

Тож завдання номер один – прискорення миру.

Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Вони вже так закошмарили – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки.

Я вдячний кожному нашому захиснику, кожній нашій захисниці за цю величезну роботу.

Свою активність мають продовжувати наші дипломати за всіма можливими лініями, на всіх можливих рівнях. Як офіційних, так і неофіційних.

Черговий санкційний пакет проти Росії повинен містити відмову від російської нафти. Загалом демократичний світ має визначитись із тим, що гроші Росії за енергоресурси – це насправді гроші на руйнацію демократії. Коли ці рішення будуть, ми всі зможемо побачити, що мир наближається.

Провів сьогодні нараду з урядовцями. Ключова тема – розв’язання нагальних економічних питань, які виникли за час воєнного стану.

Відзначено, що чотири п’ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території. Зокрема, це стосується й підприємств важкої промисловості. Перебудовуються транспортні мережі. Хороші показники у сфері торгівлі та послуг. І це все – також виконання національного завдання з прискорення миру.

Тому я вдячний кожному й кожній, хто зберігає робочі місця, хто працевлаштовує наших людей, хто допомагає бізнесу адаптуватися до цих складних умов і дає Україні необхідну економічну силу, щоб жити.

Хай там як, але в усіх містах і усіх громадах, де немає присутності окупантів і бойових дій, потрібно відновлювати економіку по максимуму.

Обговорили енергетичні питання, завершення цього опалювального сезону. Сезон проведений успішно попри все. Попри всі «вангування» тарифи не зросли. Віялових відключень не було. Постачання не зривалося навіть у воєнний час. Розпочали також підготовку вже до наступного опалювального сезону. Обговорили закупівлю газу, обговорили закупівлю вугілля.

Продовжуємо щонайменше на наступні півроку дію тарифу на електрику в розмірі 1 гривня 44 копійки за кіловат для тих, хто споживає менш як 250 кіловат. Це 80% наших громадян.

Міністр аграрної політики та продовольства доповів, що посівна кампанія розпочалась і триває в усіх областях нашої держави, включно з Луганською та Донецькою.

Говорили сьогодні з урядовцями й про роботу над заповненням опитувальника, який Україна отримала від Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Це необхідний етап підготовки нашої держави до набуття статусу кандидата у члени ЄС. Робота практично завершена, і скоро відповіді передамо представникам Євросоюзу.

Провів сьогодні важливу зустріч з усіма керівниками силового блоку держави. Головнокомандувач Збройних Сил України, начальник Генерального штабу, керівник Головного управління розвідки, командувач Національної гвардії, міністр внутрішніх справ, керівник Служби безпеки України. Також були керівник Офісу Президента, секретар Ради національної безпеки і оборони та голова нашої делегації на переговорах. Головна тема – це Маріуполь. Деталі зараз не можуть бути публічними. Але робимо все для порятунку наших людей.

Триває відновлення нормального життя у тих наших областях і районах, звідки вигнали окупантів. Обсяг робіт – дійсно колосальний. Деокуповано вже 918 населених пунктів різного масштабу, але однаково значущих для нас, для України.

Проводимо розмінування. Відновлюємо постачання електрики, води та газу. Відновлюємо роботу поліції, пошти, структур державної та місцевої влади.

На території 338 звільнених населених пунктів розпочато роботу гуманітарних штабів. Поновлюємо надання регулярної та екстреної медичної допомоги, роботу освітніх структур – там, де це справді можливо. Бо загалом на цей день російські війська зруйнували або пошкодили вже 1018 освітніх закладів по всій нашій країні.

Почали відновлення доріг та залізничного сполучення. Зокрема, від завтра відновиться залізничне сполучення з Черніговом та Ніжином. Вже курсують потяги між містами Сумської області.

Команди Укравтодору та Укрзалізниці працюють достатньо ефективно, і я вдячний їм за цю швидкість. За те, що повертають людям відчуття нормальності життя, яке окупанти намагалися знищити назавжди.

На півдні та сході нашої країни ситуація ще дуже складна, далека від того, щоб говорити про відновлення.

В окупованих районах Херсонської та Запорізької областей російські військові продовжують терор проти мирних мешканців нашої держави. Відшукують усіх, хто хоч колись був пов’язаний з українською армією чи державними структурами.

Окупанти думають, що їм це якось спростить контроль над територією. Але вони дуже помиляються. Вони обманюють самі себе. Проблема окупантів не в тому, що їх не сприймають якісь активісти, ветерани чи журналісти. Проблема Росії в тому, що її не сприймає – і ніколи вже не сприйматиме – увесь український народ. Росія назавжди програла Україну. Та й що там казати – увесь світ програла. Ніде вже її не сприйматимуть.

А та жорстокість, із якою російські війська намагаються завоювати Приазов’я, Донбас, Харківщину, лише добиває навіть мінімальні шанси цих територій і цих людей хоч коли-небудь у майбутньому мати будь-які зв’язки з цією державою.

Можливо, десь у Росії за жорстокість і поважають. Але в Україні за жорстокість зневажають. І карають. І це обов’язково.

Підписав сьогодні укази про нагородження наших військових. 237 військовослужбовців Збройних Сил України відзначені державними нагородами, з них 34 – посмертно.

Звання Героя України присвоєно полковнику Кащенку Дмитру Валерійовичу, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади оперативного командування «Північ» Сухопутних військ Збройних Сил України. За особистий приклад героїзму, яким надихає товаришів по службі, за надзвичайно ефективні бойові дії та конкретні й дуже важливі результати для збереження позицій нашої армії та вигнання окупантів.

І наостанок. Важливі слова про те, що надія завжди перемагає навіть, здавалося б, непереборні обставини.

Цієї суботи єврейська громада святкує Песах. Свято звільнення. Свято життя. Щиро бажаю всім, хто святкує і в Україні, і у світі, миру, добра та неминучої поразки будь-якого зла, яке загрожує свободі та життю на землі.

Хаг Песах самеах!

Дякую всім нашим захисникам! Дякую всім нашим захисницям!

Слава Україні!