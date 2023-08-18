Новини НЕЗВИЧНА КЛУМБА. У парку Глоби замість квітів ростуть кабачки 18.08.2023 20:08 15 Замість квітів – величезні плоди. У Дніпрі в парку Глоби росте ціла грядка кабачків. Десятки кущів виросли біля озера. Звідки вони там взялась? Та чи будуть збирати врожай? Продовжити читання Уперед Кам’янське продовжує активно допомагати Добровольчому формуванню Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Кам’янське продовжує активно допомагати Добровольчому формуванню 18.08.2023 19:13 36 Новини Новини України АВІАБОМБАМИ ВДАРИЛИ ПО ЗАПОРІЖЖЮ / РУЙНУВАННЯ НА ХЕРСОНЩИНІ/ ЗСУ ВИТІСНЯЮТЬ ВОРОГА// Війна. День 541 18.08.2023 16:54 61 Новини Новини України БАВОВНА НА РОСІЇ. У країні-терористці триває тривожна доба 18.08.2023 16:12 66 Mіські новини Новини МАСШТАБНІ НАВЧАННЯ. Бійці ТРО Дніпра тренуються вибивати ворога 18.08.2023 13:24 99 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 18.08.2023 18.08.2023 7:49 28 Новини Новини України Будуємо арсенал вільного світу разом – звернення Президента України 17.08.2023 23:19 72