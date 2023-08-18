НЕЗВИЧНА КЛУМБА. У парку Глоби замість квітів ростуть кабачки

18.08.2023 20:08 15

Замість квітів – величезні плоди. У Дніпрі в парку Глоби росте ціла грядка кабачків. Десятки кущів виросли біля озера. Звідки вони там взялась? Та чи будуть збирати врожай?

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