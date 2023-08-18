Готуємо потужні речі для посилення нашої держави, наших воїнів – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні п’ятниця, але такий тиждень, що зарано підбивати підсумки робочих днів.

Готуємо потужні речі для України, посилення нашої держави, наших воїнів.

Сьогодні та загалом цього тижня саме таке завдання – головне. Зброя для наших воїнів. Нові можливості для нашої оборони. Нові пакети підтримки від наших партнерів.

Ми робимо все, щоб напередодні Дня Незалежності нашої держави можна було сказати, що Україна зробила ще один крок до кола найбільш міцних держав світу.

Наша команда зараз працює особливо інтенсивно.

Новини для України побачите. Готуємо їх із сусідами в ЄС. А ще у тих регіонах Європи, де нашої співпраці з державами поки було недостатньо. І, звичайно, із такими нашими європейськими партнерами, із якими ми вже разом не раз доводили, що європейське лідерство в захисті свободи має глобальне значення.

До речі, важливі дипломатичні успіхи маємо вже й за цей тиждень.

Декларація Сімки щодо безпекових гарантій Україні: станом на сьогодні вже 18 держав приєдналися.

Формула миру: уже 63 дипломатичні місії працюють заради реалізації пунктів Формули. Дуже важливо, що Формула миру поступово об’єднує світову більшість на основі нашої поваги до міжнародного права й Статуту ООН.

Європейський Союз: максимально стараємося, щоб Україна цього року була готова до відкриття переговорів про членство.

Сьогодні почав день зі змістовної селекторної наради. Як і завжди, фронт – перше питання. Доповіді військових. Ситуація на передовій. Доповіді урядовців щодо постачання зброї та боєприпасів. Доповідь Служби безпеки України щодо «воєнкомів» та колаборантів… Окремо заслухав доповідь Прикордонної служби, МЗС, розвідки щодо ставлення до наших громадян – переселенців, які перебувають у різних країнах, а також щодо візових режимів. Того, із чим реально стикаються громадяни України у візовому питанні.

Керівники за напрямками отримали відповідні завдання. Права громадян України мають бути гарантовані.

І ще одне. Наступний тиждень – це час важливих для України заходів. Жодного дня підготовки ми не втратимо. Жодного результату для України не упустимо. Щодня ми працюємо. Щодня додаємо Україні сили. І я дякую кожному й кожній, хто діє так само! Для України – тільки силу!

Слава всім нашим воїнам! Слава кожному й кожній, хто працює заради перемоги! Заради свободи й незалежності!

Слава Україні!