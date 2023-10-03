Кам’янське разом з усією країною відзначило День Захисників та Захисниць.

03.10.2023 17:11

Кам’янське разом з усією країною відзначило День Захисників та Захисниць. Це – день вдячності нашим Героям. Тим, хто щоденно виборює Перемогу та тим, хто віддав за свободу України найцінніше – своє життя.

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