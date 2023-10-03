Новини Жителі Апостолового мітингують, через перебої з водопостачанням та жахливу якість питної. 03.10.2023 16:25 Продовжити читання Уперед Томаківка без води. У місті так не відновили водопостачання після підриву окупантами ГЕС Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Томаківка без води. У місті так не відновили водопостачання після підриву окупантами ГЕС 03.10.2023 14:26 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 03.10.2023 03.10.2023 8:09 Новини Новини України Міжнародне право може виграти лише тут, в Україні, і виграє – звернення Президента Володимира Зеленського 02.10.2023 22:48 Mіські новини Новини Поклоніння ЗСУ: нестандартну експозицію відкрили у Дніпрі до Дня Захисників та Захисниць. 02.10.2023 20:05 Mіські новини Новини Дрова на зиму. Як проходить заготівля та скільки можна придбати за раз? 02.10.2023 19:05 Mіські новини Новини З 1 ЖОВТНЯ ВСІ УКРАЇНКИ, ЯКІ МАЮТЬ МЕДИЧНУ АБО ФАРМАЦЕВТИЧНУ ОСВІТУ, МАЛИ СТАТИ НА ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК 02.10.2023 17:36