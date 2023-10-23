Допомога ТРО на півтора мільйона гривень.У Кам’янському військовим передали прилади нічного бачення

23.10.2023 15:10

У Кам’янському військовим ТРО передали дев’ять приладів нічного бачення у комплекті зі спеціальним кріпленням для шолома. Підтримка відбувається за програми “Допомога фронту”.

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