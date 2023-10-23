Mіські новини Новини Допомога ТРО на півтора мільйона гривень.У Кам’янському військовим передали прилади нічного бачення 23.10.2023 15:10 У Кам’янському військовим ТРО передали дев’ять приладів нічного бачення у комплекті зі спеціальним кріпленням для шолома. Підтримка відбувається за програми “Допомога фронту”. Продовжити читання Уперед ПРОТИ забудови! Містяни захищають дитячий майданчикНазад Увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберігатися – звернення Президента Володимира Зеленського Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro НОВИНИ. КОРОТКО///Нікополь п ✍️ РАДІОДИКТАНТ національ Вперше за 10 років в Україні НОВИНИ.КОРОТКО//Збита ракет 😍Спортсменка, дніпрянка, п 💬🏭☢️ Дніпро посів перше Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Mіські новини Новини Історії ОБОРОНЦІВ. Бійці ТРО Дніпра зайняли й утримують панівну висоту 27.10.2023 21:11 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 27.10.2023 27.10.2023 9:16 Новини Новини України Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою – звернення Президента Володимира Зеленського 26.10.2023 22:03 Mіські новини Новини Дитячі МОГИЛЬНІ плити замість ґанку! МОТОРОШНА знахідка на Дніпропетровщині 26.10.2023 21:13 Mіські новини Новини Люди вийшли на дорогу проти забудови! Хто переможе? 26.10.2023 14:42 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 26.10.2023 26.10.2023 8:40