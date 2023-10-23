ПРОТИ забудови! Містяни захищають дитячий майданчик

23.10.2023 10:41

🚗Парковка замість дитмайданчика?

У Дніпрі на вулиці Богомаза киплять пристрасті навколо прибудинкової території. Мешканці однієї з багатоповерхівок категорично проти будівництва на місці дитячого майданчика.

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