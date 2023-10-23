Mіські новини Новини ПРОТИ забудови! Містяни захищають дитячий майданчик 23.10.2023 10:41 🚗Парковка замість дитмайданчика? У Дніпрі на вулиці Богомаза киплять пристрасті навколо прибудинкової території. Мешканці однієї з багатоповерхівок категорично проти будівництва на місці дитячого майданчика. Продовжити читання Уперед Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.10.2023 Знайдіть нас в Instagram @11channel_dnipro 11channel_dnipro ❗️УВАГА! Через ракетну ата Комунальники Дніпра ліквід російські ракети понівечил 📚 Готовність укриттів у ви 😱 У Мережі знайшли «близню ⚡️Цифрове водійське посві Ворог тричі атакував вночі Показати більше… Перехід в Instagram Інші новини Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 23.10.2023 23.10.2023 8:00 Новини Новини України Україна не зламається – вистоїть і вижене російське зло зі своєї землі – звернення Президента Володимира Зеленського 22.10.2023 20:31 Mіські новини Новини Скільки нині вартуватиме борщовий набір? 22.10.2023 13:45 Новини Новини України Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 06.00 22.10.2023 22.10.2023 11:04 Новини Новини України Наші воїни зробили цей тиждень дуже потужним для України – звернення Президента Володимира Зеленського 21.10.2023 21:07 Mіські новини Новини Реабілітація після тяжких травм, ампутацій та опіків 21.10.2023 19:48