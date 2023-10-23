Увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберігатися – звернення Президента Володимира Зеленського

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Короткий звіт за цей день.

Провів Ставку. Питання, по суті, єдине – ситуація на всіх наших напрямках.

Фронт – Авдіївка… Особливо вдячний воїнам на цьому напрямку! Стійкість там – це сила для всієї України зараз. Мар’їнка, інші донецькі напрямки. Лиман. Куп’янськ. Дякую, воїни!

Окремо – південь. Запорізька область, Херсон та область, Одеса…

Звичайно, наш державний кордон – схід, північ. Укріплення кордону.

Постачання боєприпасів на передову, зокрема наше постачання, українське виробництво. Я дякую всім підприємствам, усім працівникам, які дають Україні цей результат – постійне збільшення нашого виробництва зброї та боєприпасів.

Провів нараду щодо тих міжнародних заходів та перемовин, які готуються нашою державою на найближчий час. Зокрема, вже завтра – Кримська платформа, її парламентський вимір. Увага світу до України, до захисту свободи та міжнародного права має зберегтись – зробимо все для цього.

Говорив зі Спадкоємним принцом Саудівської Аравії – змістовна розмова. Наші двосторонні відносини та відносини з регіоном Затоки. Формула миру – я запросив Саудівську Аравію взяти участь у зустрічі на Мальті, яка готується, та подякував за вагому роль у наближенні Глобального саміту миру.

Звичайно, обговорили ситуацію на Близькому Сході. Головне – зберегти якнайбільше життів цивільних людей і не допустити ані гуманітарної катастрофи, ані розгортання ширшої війни.

Ще одне.

Я хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої Національної гвардії. Тих, чия сміливість заслуговує, щоб про них знали всі українці.

4-та бригада оперативного призначення. Солдат Андрій Мартиненко та старший солдат Анатолій Трохименко.

5-та окрема Слобожанська бригада. Молодший сержант Юрій Постернак та лейтенант Даниїл Логвиненко.

12-та бригада спеціального призначення. Солдат Єгор Грядовкін та молодший сержант Ростислав Романовський.

14-та бригада оперативного призначення. Старший солдат Орест Кузнєцов та молодший сержант Сергій Матвійчук.

Дякую вам, хлопці та всім вашим побратимам! Слава кожному й кожній, хто воює та працює заради України, заради наших людей, заради нашої свободи!

Дякую всім у світі, хто допомагає!

Слава Україні!