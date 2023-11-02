У Кам’янському міський голова Андрій Білоусов зустрівся із представниками студентського парламенту

02.11.2023 11:22

У Кам’янському міський голова Андрій Білоусов зустрівся із представниками студентського парламенту Дніпровського державного технічного університету. Обговорили питання, що стосуються взаємодії міста з навчальним закладом. Зокрема, йшлося про волонтерство на підтримку наших захисників, про студентські екологічні акції та допомогу в облаштуванні спортивноі бази вишу для проведення місцевих та обласних змагань.

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