У Кам’янському міський голова Андрій Білоусов зустрівся із представниками студентського парламенту Дніпровського державного технічного університету. Обговорили питання, що стосуються взаємодії міста з навчальним закладом. Зокрема, йшлося про волонтерство на підтримку наших захисників, про студентські екологічні акції та допомогу в облаштуванні спортивноі бази вишу для проведення місцевих та обласних змагань.

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