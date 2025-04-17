Удар в СЕРЦЕ Дніпра: нічна атака зруйнувала десятки історичних будівель!

17.04.2025 20:35
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Справжній культурний геноцид. У ніч проти 17 квітня росіяни поцілили не лише по житлових районах, а й по історичному центру Дніпра. Цілили також і по міській раді. Але не влучили. Шахед впав у 100 метрах від пам’ятника Олександру Полю. І поки українці традиційно прибирають оселі перед Великоднем – у Дніпрі змушені розгрібати уламки після нічної атаки дронами. Понівечені з десяток пам’яток та понад двадцять історичних будинків. Це зокрема готель, головпоштамт, приміщення музею та університет. Чи вдасться відновити будівлі? Невже те, що пережило другу світову війну – не переживе росіян?

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