Президент: Україна готова до будь-яких форматів переговорів на рівні лідерів

19.08.2025 6:29
prezydent-ukrayina-gotova-do-bud-yakyh-formativ-peregovoriv-na-rivni-lideriv

Україна готова до будь-яких форматів переговорів, зокрема до проведення двосторонньої зустрічі з Росією на рівні лідерів. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ у Вашингтоні.

Глава держави зазначив, що після спільної координаційної зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом, лідерами країн Європи, ЄС і НАТО Президент Трамп зателефонував Володимиру Путіну, щоб обговорити дипломатичні кроки. Зокрема, він запропонував провести тристоронню зустріч на рівні лідерів України, США та Росії.

Пізніше глави держав та урядів зібралися в Овальному кабінеті, щоб обговорити підсумки цієї телефонної розмови. Дональд Трамп повідомив, що російська сторона запропонувала спершу провести двосторонню зустріч з Україною, а потім – тристоронню за участю США.

«Ми готові до будь-яких форматів на рівні лідерів, тому що тільки на рівні лідерів ми можемо вирішити всі ті складні, болючі питання. Принаймні для нас вони важливі й болючі. Тому я підтвердив – і мене підтримали всі європейські лідери, – що ми готові до двосторонньої зустрічі з Володимиром Путіним і після цього розраховуємо на тристоронню зустріч», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави додав: обговорив із Президентом Трампом те, що всі сторони повинні продемонструвати бажання закінчити війну. Зокрема, таким кроком є дипломатична зустріч на рівні лідерів. Якщо російська сторона цього не зробить, Україна проситиме США діяти відповідно.

Президент України подарував Президенту Сполучених Штатів ключку для гри в гольф, яку йому передав молодший сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Володимир Зеленський розповів, що воїн втратив ногу в перші місяці повномасштабного російського вторгнення, рятуючи побратимів. Гольф став для Костянтина Картавцева частиною реабілітації та допоміг відновити рівновагу – фізичну й емоційну. Глава держави також показав відео, у якому Костянтин Картавцев звертається з проханням до Президента США допомогти Україні закінчити війну справедливим і тривалим миром.

Дональд Трамп прийняв подарунок і записав відео з подякою українському воїну за ключку, а також подарував Президенту України символічні ключі від Білого дому.

Теги: , , , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Video thumbnail for youtube video wb4auuonydq

Росіяни скерували ударні дрони на ліцей на Дніпропетровщині: що там зараз?

19.08.2025 18:37
u-shkolah-i-dytsadkah-kam-yanskogo-tryvayut-planovi-remonty

У школах і дитсадках Кам’янського тривають планові ремонти

19.08.2025 12:28
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 19.08.2025

19.08.2025 8:05
u-kam-yanskomu-kapitalno-remontuyut-gurtozhytok-dlya-pereselencziv

У Кам’янському капітально ремонтують гуртожиток для переселенців

18.08.2025 12:40
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 18.08.2025

18.08.2025 8:05
generalnyj-shtab-zsu-operatyvna-informacziya-stanom-na-0800-26072025

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 17.08.2025

17.08.2025 9:00