У Кам’янському капітально ремонтують гуртожиток для переселенців

Війна змусила багатьох українців залишити рідні міста та шукати прихисток в інших регіонах. У Кам’янському місцева громада робить усе, аби ці люди, відчували підтримкута мали гідні умови життя. Тут триває капітальний ремонт гуртожитку на проспекті Гімназичному, у якому після оновлення зможуть оселитися близько 250 переселенців. Це один з найбільших в області проєктів реконструкції житла для ВПО. Завдяки перемозі у грантовому конкурсі IFC вдалося залучити значну фінансову підтримку: 80% витрат покриває фонд, решту – міський бюджет. У кожному блоці передбачені пральні, душові, кухні, та ігрова кімната для дітей. Завершити роботи мають у вересні. Меблі, техніку та речі першої необхідності нададуть партнери з благодійної організації “Проліска”. Також керівництво міста відвідало гуртожиток на вулиці Чарівній, де проживають переселенці. Мешканців забезпечили меблями, побутовою технікою, а також у приміщенні замінили вікна, що поліпшило умови проживання. Наразі у місті для переселенців працює 9 гуртожитків і транзитне містечко, а також Центр соціпідтримки. Також розміщують переселенців на базі Центру надання соціальних послуг. Разом із Міжнародним благодійним фондом “Карітас України” громада готує ще один важливий проєкт – переобладнання однієї з комунальних будівель під соціальне житло.

