Кам’янське підтримує військових: зенітна батарея на Харківському напрямку отримала від громади FPV-дрони

Системна підтримка захисників та оперативне реагування на їхні запити – це ключовий пріоритет для Кам’янського. Міський голова Андрій Білоусов передав чергову партію FPV-дронів містянам, які боронять Україну на Харківському напрямку. Така допомога не лише підвищує ефективність бойової роботи зенітників, а й допомагає зберегти життя наших воїнів. За багаторічну співпрацю та постійну підтримку підрозділу очільник міста отримав почесну подяку від командування бригади. Громада Кам’янського продовжуватиме допомогу захисникам. І надаватиме землякам, що боронять країну всю необхідну допомогу.

