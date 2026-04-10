Кам’янське підтримує військових: зенітна батарея на Харківському напрямку отримала від громади FPV-дрони

10.04.2026 18:28
photo_2026-04-13_10-12-56

Системна підтримка захисників та оперативне реагування на їхні запити – це ключовий пріоритет для Кам’янського. Міський голова Андрій Білоусов передав чергову партію FPV-дронів містянам, які боронять Україну на Харківському напрямку. Така допомога не лише підвищує ефективність бойової роботи зенітників, а й допомагає зберегти життя наших воїнів. За багаторічну співпрацю та постійну підтримку підрозділу очільник міста отримав почесну подяку від командування бригади. Громада Кам’янського продовжуватиме допомогу захисникам. І надаватиме землякам, що боронять країну всю необхідну допомогу.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

