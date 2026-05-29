Громада Кам’янського передала чергову партію допомоги бійцям Першого штурмового батальйону полку «Айдар»

12:20 29.05.2026
Gromada Kam Yanskogo Peredala Chergovu Partiyu Dopomogy Bijczyam Pershogo Shturmovogo Bataljonu Polku Ajdar

Працювати на випередження та закривати запити військових оперативно. Громада Кам’янського передала чергову партію допомоги бійцям Першого штурмового батальйону полку “Айдар”. В місті відреагували на звернення командування, підготувавши необхідне технічне та матеріальне забезпечення. Все, аби підвищити ефективність бойової роботи та зберегти життя особового складу. Ця масштабна допомога стала можливою завдяки об’єднанню зусиль багатьох людей. До формування вантажу долучилися місцеві та міжнародні благодійні фонди, представники духовенства, депутатського корпусу та волонтерська спільнота. Самі ж військовослужбовці наголошують, що така увага та допомога з боку цивільних не лише підсилює батальйон технічно, а й дає потужний моральний стимул продовжувати боротьбу на найважчих ділянках фронту. Громада Кам’янського продовжує щоденно працювати задля допомоги війську та забезпечувати захисників усім необхідним.

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 29.05.2026

8:25 29.05.2026
Krychushhe Zatrymannya U Dnipri Shho Vidomo Pro Strashnyj Zlochyn Proty 11 Richnoyi Dytyny

Кричуще затримання у Дніпрі! Що відомо про страшний злочин проти 11-річної дитини?

17:55 28.05.2026
U Kam Yanskomu Na Bazi Sportyvnogo Kombinatu Prometej Onovyly Vidkryti Tenisni Korty

У Кам’янському на базі спортивного комбінату “Прометей” оновили відкриті тенісні корти

12:47 28.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 28.05.2026

8:18 28.05.2026
Skandal U Gimnaziyi Dnipra Vchytelka Vygnala Z Klasu Donku Zagyblogo Geroya

Скандал у гімназії Дніпра: вчителька вигнала з класу доньку загиблого героя!

20:40 27.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 27.05.2026

8:10 27.05.2026