Працювати на випередження та закривати запити військових оперативно. Громада Кам’янського передала чергову партію допомоги бійцям Першого штурмового батальйону полку “Айдар”. В місті відреагували на звернення командування, підготувавши необхідне технічне та матеріальне забезпечення. Все, аби підвищити ефективність бойової роботи та зберегти життя особового складу. Ця масштабна допомога стала можливою завдяки об’єднанню зусиль багатьох людей. До формування вантажу долучилися місцеві та міжнародні благодійні фонди, представники духовенства, депутатського корпусу та волонтерська спільнота. Самі ж військовослужбовці наголошують, що така увага та допомога з боку цивільних не лише підсилює батальйон технічно, а й дає потужний моральний стимул продовжувати боротьбу на найважчих ділянках фронту. Громада Кам’янського продовжує щоденно працювати задля допомоги війську та забезпечувати захисників усім необхідним.

