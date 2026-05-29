Маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару – звернення Президента

19:42 29.05.2026
Mayemo Informacziyu Vid Rozvidky Shhodo Pidgotovky Rosiyeyu Novogo Masovanogo Udaru Zvernennya Prezydenta

Шановні українці, українки!

Сьогодні – кілька важливих речей. Перше: ми маємо інформацію від розвідки щодо підготовки Росією нового масованого удару. Будь ласка, зважайте на повітряні тривоги, бережіть життя. Наші служби оперативні – підготовлені, Повітряні сили та інші захисники неба працюватимуть 24 на 7, як і завжди. Тематика ППО, необхідність і надалі допомагати Україні із захистом неба – це ключовий пріоритет наш. Я вдячний кожному партнеру, всім лідерам, всім державам, які готові допомагати і хто повністю виконує домовленості. Програма PURL має працювати – це стосується і Сполучених Штатів, і Європи. Кошти європейських партнерів та інших наших друзів ми акумулюємо, щоб купувати ракети, зокрема для «петріотів», і достатнє постачання залежить від Америки – сподіваємось, що Україну будуть чути.

Була сьогодні доповідь міністра закордонних справ Андрія Сибіги – всі наші дипломатичні представники повинні зосередитись. Результати потрібні. Фактично кожен день ми комунікуємо з тими партнерами, які можуть підтримати нас. Вчора – дійсно хороші рішення зі Швецією. Сьогодні є рішення Японії, зокрема про PURL, ми готуємо ще нові рішення в Європі, щоб була наша власна європейська антибалістика. Наступними тижнями заплановані важливі зустрічі та перемовини щодо цього.

Щойно я говорив з Президентом Румунії. Російський дрон ударив по житловому будинку в Румунії – у ніч на цей день. Люди постраждали. Ми бажаємо найшвидшого одужання. Ми домовились з Президентом Нікушором, що Україна підтримає Румунію в цій ситуації – і наші команди, наші військові, наші спеціалісти попрацюють над тим, щоб посилити захист неба. Підтримуючи одне одного зараз – ми робимо сильніше наші спільні позиції. Це дуже важливо.

Була також тривала нарада з військовими – Головнокомандувач Збройних Сил Сирський та начальник Генштабу Гнатов. Обороняємось активно, і важливо, що продовжуємо досягати наших цілей, передусім російської логістики та російської нафтової галузі. Все, що ускладнює для Росії ведення війни, допомагає наближати мир. Памʼятаємо, що нам потрібно. Захищаємо Україну!

Слава Україні!

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

Інші новини

Dniprovskogo Nsylnyka Spijmaly Shho Vyrishyv Sud

Дніпровського н*сильника спіймали! Що вирішив суд?

17:42 29.05.2026
Gromada Kam Yanskogo Peredala Chergovu Partiyu Dopomogy Bijczyam Pershogo Shturmovogo Bataljonu Polku Ajdar

Громада Кам’янського передала чергову партію допомоги бійцям Першого штурмового батальйону полку «Айдар»

12:20 29.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 29.05.2026

8:25 29.05.2026
Krychushhe Zatrymannya U Dnipri Shho Vidomo Pro Strashnyj Zlochyn Proty 11 Richnoyi Dytyny

Кричуще затримання у Дніпрі! Що відомо про страшний злочин проти 11-річної дитини?

17:55 28.05.2026
U Kam Yanskomu Na Bazi Sportyvnogo Kombinatu Prometej Onovyly Vidkryti Tenisni Korty

У Кам’янському на базі спортивного комбінату “Прометей” оновили відкриті тенісні корти

12:47 28.05.2026
Generalnyj Shtab Zsu Operatyvna Informacziya Stanom Na 0800 21052026

Генеральний штаб ЗСУ: Оперативна інформація станом на 08.00 28.05.2026

8:18 28.05.2026