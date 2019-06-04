Вони виходять з онлайну та поспішають на зустріч зі своїми прихильниками.

У Дніпрі пройде третій фестиваль блогерів. На нього з’їдуться з сотню найвідоміших персон, до чиїх думок прислухаються та прагнуть наслідувати. Родзинкою цьогорічного фестивалю стануть зірки Інстаграму та Ютубу. Запеклі дискусії, майстер-класи та секрети успіху від найвідоміших блогерів – з 14 по 16 червня у Дніпрі не нудьгуватиме ніхто.

Цьогорічний Фестиваль блогерів проходитиме на трьох локаціях. У Музеї українського живопису зберуться найяскравіші представники Фейсбук-спільноти. Обіцяють – то будуть медіаперсони, за чиїми публікаціями стежать, до чиїх думок прислухаються. Третій фестиваль блогерів, кажуть організатори, йде в ногу з часом та розширює свої горизонти. Цьогоріч серед учасників – і підкорювачі Інстаграму та Ютубу. Блогери, які мають мільйони підписників та сотні тисяч переглядів своїх відео. Бьюті та фешн блогери, відомі мандрівники чекають на своїх прихильників у суботу в одному з культурно-розважальних комплексів. Ділитимуться секретами популярності та успіху. А ось у неділю на площі Героїв Майдану свято для юних користувачів соцмереж. На них чекає зустріч з улюбленими блогерами. Крім того у неділю на площі Героїв Майдану на усіх чекає майстер-клас від відомих фуд-блогерів. Готуватимуть налисники та встановлюватимуть рекорд. Третій фестиваль блогерів Дніпровський пост триватиме три дні.З 14 по 16 червня. Вхід на будь-яку з локацій – безкоштовний.