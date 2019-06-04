Пиво й горілка – цілодобово. На вулиці Леонтовича, що в районі проспекту Богдана Хмельницького, комунальники демонтували чергову наливайку. Це вже дванадцятий знесений МАФ із початку року. Поскаржилися на генделик місцеві – через постійні бійки та галас. Втім прибрати його виявилося не так то й просто. Приватний сектор, район проспекту Богдана Хмельницького. Зранку сюди із важкою технікою приїздять комунальники. Приїхали по цей кіоск. Місцеві розповідають, він стоїть тут близько трьох років. У генделику регулярно відпочивають пияки з усього району. В асортименті і пиво, і горілка. Через численні скарги сюди неодноразово виїжджали інспектори КП “Благоустрій“. Тож факти цілодобового продажу алкоголю на розлив були зафіксовані! Та до сьогодні прибрати кіоск власники не спромоглися. Аби не пошкодити дроти, комунальникам довелося піднімати генделик та заганяти тягач просто під нього. МАФ відвезуть до місця зберігання тимчасових споруд. Забрати звідти кіоск власники зможуть, заплативши за демонтаж. Із початку боротьби з наливайками це вже 112-тий знесений генделик у місті.

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