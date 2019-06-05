У Вільногірську юнак з пістолета поцілив у голову свого семирічного брата

Все сталося минулої ночі у Вільногірську. Чотирнадцятирічний юнак з вогнепальної зброї поцілив у голову свого семирічного брата. Він стріляв з пістолета гумовою кулею. Пораненого хлопчика шпиталізували в дитячу лікарню Дніпра. Та прооперували – в області щоки наклали близько сорока швів. Наразі здоров’ю дитини нічого не загрожує. Справою вже займаються правоохоронці. Відомо, що зброя належала батькові, дозвільнИх документів на неї він не має. Поліція відкрила два кримінальні провадження — умисне нанесення тілесних пошкоджень та незаконне зберігання зброї.

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