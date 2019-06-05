Укріплюють фундамент за новітніми технологіями

Мешканці будинку на Севастопольській-один майже тридцять років жили наче на пороховій діжці. Великі тріщини на фасаді, просідання фундаменту – усе йшло до того, що через кілька років вони могли втратити свій будинок. Після багатьох поневірянь міська влада зглянулася на їхню проблему. Й ось – взялася укріплювати фундамент. Для цього задіяли абсолютно нову технологію. Коштують такі роботи недешево – та гарантія з півстоліття. Квартира пані Любові буквально тріщить по швах. У ванній кімнаті, каже, ледь помітні тріщини за кілька років перетворились на справжні дірки. Вона намагалась їх латати самотужки, та нічого не виходить. У великих тріщинах і сам фасад будинку. Усе, кажуть місцеві, через проблеми із фундаментом. Адже залізниця, яка зводила цю триповерхівку понад шістдесят років тому, правилами будівництва не переймалася. Місцеві оббивали пороги чиновників не одне десятиліття. Їх нарешті почули. Тепер у дворі кипить робота. Ремонтники укріплюють фундамент. Причому за абсолютно новітньою технологією, із використанням європейських матеріалів. Спеціальний розчин, який закачують під фундамент, миттєво схоплюється і просто унеможливлює подальший зсув ґрунту. Раніше усе розривали екскаватором та заливали бетоном. Таку технологію випробували торік на фундаменті будинку по вулиці Воскресеньській. І результатами міські очільники задоволені. Роботи з укріплення фундаменту на Севастопольській , 1 коштуватимуть бюджету – 4,5 мільйони гривень. Якщо цього не зробити, за три-чотири роки людей доведеться переселяти. На сьогодні у Дніпрі 27 будинків, які мають схожі проблеми. До кінця року за цією новітньою технологією міські комунальники обіцяють укріпити фундамент принаймні ще одного будинку.

Продовжити читання