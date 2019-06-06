Свято для всіх!

Ураза Байрам стає бажаним заходом для дніпрян. Представники мусульманської громади вирішили поділитися радістю закінчення місяця Рамадан зі всіма, хто прийшов до парку Лазаря Глоби. На гостей чекали цікава концертна програма й смачне частування.

Свято Ід-аль-Фітр або за тюркською Ураза Байрам – це закінчення тридцятиденного пОсту Рамадан. Головне свято мусульман і привід для радості. Ідею підкреслили візуально – на майданчику розквітли усіма фарбами прапори країн. Виявилося, що так багато людей зі Сходу, з Європи та з Африканського континенту зараз працюють та навчаються в нашому регіоні. Приїхали до друзів мусульмани, що мешкають зараз у Запоріжжі. Вітають всіх хлопці з Пакистану та Індії. Вони також навчаються у запорізькому медичному університеті. Раді можливості відзначити Ураза Байрам з великою спільнотою. У мікрофона змінюють один одного охочі поздоровити та висловити головні думки. Поряд зі сценою багато різноманітних майданчиків, де можна відпочити, розважитися та отримати щось на пам’ять. Цікаво те, що під час Ураза Байрам мусульмани допомагають нужденним, надають дах над головою та їжу тим, хто цього потребує. Єднає всіх на Ураза Байрам і мистецтво. Воно у східних культурах дуже різноманітне, натхненне й таке, що зачаровує. Традицію відзначати свято Ураза Байрам вирішено підтримувати у Дніпрі з року в рік.