За крок від екологічного лиха!

На Дніпропетровщині провели спецоперацію з рятування ріки Мокра Сура. Лише за декілька днів рівень води у ній впав на два метри, а подекуди навпаки – вода почала виходити з берегів. Все через гори каміння, яким місцеві перегородили русло.

Ріка Мокра Сура. Бити на сполох місцеві почали тиждень тому. Ці ж кадри ми відзняли четвертого червня. Селище Сурсько-Литовське. Тут ріка Мокра Сура перетворилася на таке собі болото. Ось по цих трубам вода мала б стікати з верхньої частини водойми сюди донизу. Проте, як бачите, тут абсолютно сухо. Пан Ігор показує масштаби проблеми, бідкається рівень води тут значно впав. З вудкою тут буває частенько, тож помітив: риби у річці поменшало. Потому що менше води – менші глибини. І це не єдине місце, де обміліла річка. Приміром, цей місточок поблизу Новоалександрівки ще недавно був повністю у воді. А це вже сусідня Новомиколаївка. Через місцеву дамбу вода ледь тече. Стривожені місцеві звернулися до Облдержадміністрації. Фахівці екологічного департаменту обстежили річку за допомогою квадрокоптеру. І з’ясували: всьому виною перекрита дамба на околиці Солонянського району. До того ж, нижче за течією викрали металеві шлюзи. Вода, яка ще залишалася, стрімко стікала до Дніпра. Без неї залишилися щонайменше 5 селищ у Дніпровському районі. На екстреному засіданні регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки вирішили: звільнити русло ріки треба якомога швидше. Експерти впевнені: ним річку засмітили самі місцеві. За 4 години роботи підрядники витягли більше 30 кубічних метрів каміння. Течію відновили. У департаменті екології стверджують: якби негайно не втрутилися, нижче дамби річка могла б пересохнути, а вище – спричинити масштабні паводки. Вже незабаром рівень води по всій річці має відновитись. Аби не втратити дорогоцінний ресурс, в районі Сурсько-Клевцового збудували тимчасовий насип, місцеві замінили вкрадені залізні шлюзи – на дерев’яні. У облдержадміністрації додають: від перекриття страждають майже всі річки області. Боротися із ними закликають місцеві громади самостійно.