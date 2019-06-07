У театрі ляльок на Перемозі відбудеться прем’єра

Це вистава “Соломяний бичок”. Це цілком оригінальний твір. Казку написав режисер театру, а надихнули його колеги зі Львову – дві чарівні майстрині. Вони навчили акторів співати народні пісні. І привезли із собою справжнього солом’яного бичка.

А солом’яний бичок – головний персонаж казки зіграє свою роль як треба. На відміну від інших героїв, він – символ, що прийшов з народних традицій. Його робили з соломи, що залишалася після жнив, та вважали оберегом. Зробити саме таких ляльок львівську художницю надихнула творчість відомого ілюстратора дитячих книжок Анатолія Базилевича. Можливість вивести на сцену цих персонажів запропонували у Дніпровському тетрі ляльок. Виконувати музику та співати наживо народні пісні для акторів стало випробуванням. Але ж вони звикли навчатися. На репетиціях актори, режисер та львівські майстрині відпрацьовують деталі незвичної вистави про солом’яну фігурку та українські традиції. Людмила Зборовська не лише актриса. Вона ще етнограф, співачка, збирає в експедиціях пісенні скарби. Сама виконує дещо у львівському гурті “Коралі”. А ось тепер привезла близько десяти аутентичних творів щоб прикрасити виставу Дніпровського театру. І з задоволенням заспівати їх просто у перерві між репетиціями. Виставу “Солом’яний бичок” покажуть у міському театрі ляльок всього два дні – 8 та 9 червня. А потім лише у вересні, після жнив.