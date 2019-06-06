Кохання творить дива!

Сьогодні прямо в реанімаційному відділенні Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова одружилася молода пара. Нареченого Олександра з передової в медзаклад доправили наприкінці травня. Йому в око поцілила куля. Одинадцять днів чоловік провів в комі. Весь час поруч із ним була його вагітна наречена Ганна. Те, що після важкого поранення чоловік прийшов до тями – ніщо інше як диво, кажуть лікарі.

Вона зворушливо тримає за руку найдорожчу людину на світі. Сьогодні – найщасливіший день. Попри рани на тілі чоловіка, крапельниці, лікарняні коридори та медиків – у ролі свідків… вони – молодята! З Ганною 24-річний боєць познайомився близько року тому, коли був у звільненні в рідному Миколаєві. Закохалися практично одразу, згодом дівчина завагітніла. Весілля планували на 25 червня. Олександр отримав ворожу кулю в голову у Водяному, Донецької області. Сімнадцять днів в реанімації та одинадцять днів у комі. Пораненому бійцю провели надскладну операцію. Давати будь-які прогнози медики не наважувалися. Куля пройшла крізь головний мозок. Та Олександр вижив і прийшов до тями. Медики впевнені: тепер Олександр одужуватиме ще швидше. Бо любов і турбота здатні подолати все. На чоловіка чекає тривала реабілітація. За оптимістичними прогнозами медиків, вже за рік він зможе стати на ноги.