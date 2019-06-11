В літо під музику запросив свою публіку камерний оркестр імені Гаррі Логвина “Времена года”. Унікальний колектив завершив двадцять шостий творчий сезон. Концерт відбувся у рамках програми Бориса Філатова “Культурна столиця” і мав оригінальну назву – “Австрійська сюїта”.

В гримерці до виходу готується віолончеліст з Києва Артем Полуденний. Він запрошений концертмейстер групи віолончелей камерного оркестру і соліст програми. Публіка відчуває особливість події. Все ж таки цим концертом завершиться двадцять шостий сезон улюбленого колективу. Оркестр ніколи не підсумовує свою діяльність, просто живе так, як тривають пори року. А якщо уявити скільки різноманітних програм було влаштовано за 26 творчіх сезонів, дивно як вони вміють щоразу дарувати публіці нову класику! Зараз з нового – це музика Сергія Борткевича. Його “Австрійська сюїта” стала визитівкою програми. І продиктувала подальший вибір творів. Франц Шуберт належить також до австрійської школи. І його “Арпеджіоне” – це як випробування для справжнього музиканта. Тому твір має неабияку славу. Артем Полуденний із задоволенням прийняв виклик . На сьогодняшньому українському мистецькому просторі він один з найкращих виконавців і вже відомий викладач. В нього є учні як в Київській музичній академії, так і в Дніпровській. Співпраця з камерним орекестром “Времена года” для молодих солістів також стає школою. Для музикантів навчатися все життя – це звична справа, бо не можна зупинятися на шляху до досконалості. В програмі концерту прозвучала також музика Моцарта й Гайдна. І теж якось по-новому. А це означає що попереду наступний сезон, наповнений музикою й новими іменами.