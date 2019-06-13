Медогляд членів сімей воїнів АТО в обласному кардіоцентрі

Сьогодні можливість перевірити стан здоров’я випала декільком десяткам дружин та матерів бійців. Жінки отримали кваліфіковану консультацію досвідчених спеціалістів.

Сьогодні можливість перевірити стан здоров’я випала декільком десяткам дружин та матерів бійців. Жінки отримали кваліфіковану консультацію досвідчених спеціалістів. Пані Лілія очікує свою чергу на ехокардіографію. Чотири роки тому її син зник безвісти у зоні бойових дій. За довгий час хвилювань жінка відзначає погіршення здоров’я. Сьогодні приїхала на діагностику аж з Павлограда. А от син пані Інни потрапив у полон під час виходу з Іловайського котла 5 років тому. Мати вірить – її хлопець живий і обов’язково повернеться! Але очікування дуже сильно б’є по здоров’ю. Консультації отримали з десяток сімей. Огляд проводили на сучасному діагностичному обладнанні. На обстеження запросили родини з Дніпра та усієї області. За роки війни у кардіоцентрі допомогли вже десяткам родин бійців. Такі заходи планують проводити й надалі.