Новій пішохідній зоні у центрі Дніпра – бути

У міськраді прийняли проект реконструкції частини вулиці Короленка. Згідно з ним для автомобілістів відрізок від Яворницького до Челюскіна закриється назавжди. Там прокладуть гранітну плитку, висадять декілька десятків дерев та облаштують фонтани. Минулого тижня ми вже розповідали про конфлікт який виник через вирубку восьми платанів. Тож чи змінили активісти свою думку після публікації офіційного плану реконструкції – про це далі…Декоративні дерева, фігурні ліхтарі та лавки найрізноманітніших форм. Так виглядатиме вулиця Короленко після реконструкції. Архітектори запевняють: зону облаштують усім необхідним для відпочинку. У тому числі інклюзивними елементами для людей з особливими потребами. Перший етап робіт – заміна абсолютно усіх комунікацій. Саме з цим начебто і пов’язана вирубка платанів. Як запевнили у міськраді, дерева росли якраз над газоводом і з кожним роком збільшували тиск на нього. Замість них висадять аж сімдесят нових. Однак активістів, які збирають підписи проти знищення дерев, така компенсація не заспокоює. Реконструкція вулиці не до душі й водіям. Мовляв, у центрі суцільні затори, а тут ще й забирають зручну дорогу. Думки ж пішоходів різняться. Однак головний комунальник міста Михайло Лисенко чітко дав зрозуміти – жодні петиції проти реконструкції не розглядатимуться. Останнє слово за міською владою. Окрім реконструкції вулиці змін зазнають й фасади розважальних закладів, яких на вулиці Короленка чимало. В основному кав’ярні та ресторани. У міськраді запевнили: більшість власників вже дали свою згоду. Однак, наприклад ось у цій кав’ярні, яка займає чималу частину вулиці, про таке чують вперше. Закінчити усі роботи планують до кінця року. Наразі тільки на заміну комунікацій виділено двадцять три мільйони гривень. Загальний бюджет проекту залишається загадкою.

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