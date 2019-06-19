У Дніпропетровській медичні академії пройшов випускний

19.06.2019 18:29

Шість років навчання лишилися позаду для майже тисячі майбутніх лікарів. Колишніх студентів вітали викладачі, родичі, друзі та імениті колеги. Попереду – ще довгий шлях до звання лікаря. Однак натхненні випускники вже поділилися з нами амбітними планами на майбутнє.

Дніпропетровська медична академія сьогодні випустила майже вісімсот майбутніх лікарів. Шістнадцять з них – відмінники навчання. Ростислав до заповітного диплому з відзнакою йшов шість років. Попереду в нього – інтернатура, а далі – хірургія. Однак за студентськими роками, зізнається, буде сумувати. Як відмінниця на сцену сьогодні піднялася і Юлія. Дівчина мріє працювати акушером-гінекологом, як колись її прабабуся. Усім своїм однокурсникам вона бажає наснаги.   Керівництво ж академії впевнене: вони випустили гідне покоління майбутніх лікарів, й не лише для України. Дипломи отримали майже сто вісімдесят іноземних студентів. Для кожного, чиє навчання сьогодні скінчилося, своє напутнє слово сказала ректорка. Та вітали сьогодні не лише випускників. Окрім вручення дипломів і грамот, зі сцени звучали слова вдячності викладачам і батькам колишніх студентів. І на останок – клятва лікаря, яку випускники зобов’язалися виконувати все життя. Цей випуск для Дніпропетровської медичної академії став дев’яносто дев’ятим. Наступного року заклад відзначить свій ювілей.

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