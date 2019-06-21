12, 5 мільйонів євро на енергоощадні заходи для шкіл та дитсадків

Кошти виділили ЄБРР та фонд Східноєвропейського партнерства. Дніпро – перше місто в Україні, де втілюють такий масштабний проєкт. У закладах, які потрапили до цієї програми, повністю замінять вікна та двері, утеплять фасади, встановлять індивідуальні теплопункти. Що вже встигли зробити – сьогодні перевіряли представники Європейського банку.

У дитячому садку 349 – робота кипить на повну. Тут вже замінили вікна та двері, а ще – встановили індивідуальний теплопункт. На черзі утеплення фасаду та покрівлі. Дитсадок став учасником програми міськради з енергоефективності. До неї потрапили заклади, де ситуація з опаленням була найгіршою. У цьому садку, розповідає його керівниця, взимку було холодно. А від снігу та дощу протікав дах. Реконструкцію проведуть у 84-х школах та дитсадках Дніпра. Усі роботи коштують 12,5 мільйонів євро. 10 з них – то кредитні гроші від ЄБРР. Їх планують повернути за рахунок економії енергоресурсів у результаті впровадження цього проєкту. Дніпро став пілотним містом для ЄБРР. Такий проєкт з енергоефективності поки наймасштабніший в Україні. Цього року планують завершити реконструкцію 15-ти об’єктів. Решту – до кінця наступного року.