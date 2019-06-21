Зловмисникам, які незаконно вивозили та продавали трубну продукцію компанії Інтерпайп, обирали запобіжний захід

21.06.2019 19:27

Всі вони – працівники заводу. За кілька років викрали майже дві тисячі тонн труб, які використовують у нафто-видобувній галузі. Для підприємства це збитки на мільйони доларів. Викрити зловмисників вдалося напередодні вночі. В ході спецоперації правоохоронці затримали дві вантажівки з черговою партією викраденої продукції. Кожен зловмисник мав свою роль та завдання. Продукцію збували через посередника – приватну компанію. Наразі всі підозрювані затримані. Якщо їхню провину доведуть, чоловікам загрожує мінімум сім років позбавлення волі.

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