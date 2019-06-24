Поєднання шабель та гітар

У будинку-музеї Дмитра Яворницького запросили публіку у сад. Й просто неба влаштували концерт трьох музичних гуртів. До нього додали шоу, яке підготував козацький пересувний музей.

Ця велика сосна – єдине дерево , що залишилося з часів Яворницького. Тепер воно – у центрі музичної події. Підібралася гарна програма. Три музичних гурти з задоволенням прийшли саме на цей майданчик. Виявилося – один зі співробітників будинку-музею Дмитро Чекурда за сумісництвом ще й гітарист гурту “Такі да!”. Він також ініціатор цього неформатного заходу. Глядачі вільно розташувалися на похідних кариматах та у легких кріслах. Все сприяло відпочинку. До того ж музиканти спілкувалися із публікою, як з давніми приятелями. Особливість цього місця – у садибі всі стають друзями. Відомо, що Дмитро Яворницький був дуже відвертою людиною і щиро приймав у себе гостей. Звичайно такі зустрічі були наповнені історичним колоритом. Ось і зараз можна було дізнатися багато чого з історії козацьких походів. Козацький похідний музей творчого об’єднання “Золота паланка” привіз до садиби лише десяту частину своїх скарбІв. Але це досить багато шабель та іншого бойового приладдя. Колоброд представив і дещо з того, що практикували колись сліпі бандуристи. Після занурення в історію, сад знов наповнила музика. Звучали фольклорні і сучасні твори дніпровських авторів. Деякі чудовим чином перегукувалися із думками людей, що відвідували садибу сто років тому. Вечори “під сосною” обов’язково продовжаться, кажуть у будинку-музеї Яворницького. Музика тут прижилася.