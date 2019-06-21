Пережити літо

Останній місяць мешканці Дніпра вимушені рятуватись від спеки усіма можливими методами. Вдень стовпчик термометру дуже рідко показує менш як тридцять градусів тепла. Тож, не вагаючись, містяни попрямували на пляжі. Однак, існує ціла низка правил, яких слід дотримуватись під час відпочинку у таку спеку.

Відпочинок біля води чи не найпопулярніший спосіб порятунку від спеки. нерідко його доповнюють споживанням прохолодного пива або іншого алкоголю. І мало хто здогадується, що таке поєднання може стати смертельним. Воронцовський пляж на лівому березі Дніпра. Зранку ажіотажу тут немає. Однак любителів прохолодної водички та пива вистачає. Здебільшого це молодь. Та от лікарі до споживання алкоголю на пляжах ставляться критично. Мовляв, такий відпочинок небезпечний для здоров’я. Натомість медики рекомендують пити звичайну воду – й побільше . Мінімум два літри на день. Для кращого ефекту можна її підсолити, аби організм поповнював втрачені з потом мінерали. До речі, чимало пляжників з радістю дотримуються цих порад. Та найбільше у спеку страждають люди, які мають хронічні захворювання, підвищений тиск або просто погано переносять високі температури. Серед них й Альона. Замість пляжів для відпочинку жінка обирає парки та сквери. Уникає прямих сонячних променів, після того, як отримала тепловий удар. Лікарі рекомендують таким людям взагалі не виходити на вулицю з десятої ранку до п’ятої години вечора. Якщо ж це нереально – запастися великою кількістю води та хусткою, яку треба змочити та носити на шиї. Також варто пам’ятати про першу допомогу при тепловому ударі. Перш за все постраждалу людину потрібно перенести у тінь або прохолодне приміщення та дати випити підсоленої води. Якщо стан не стабілізується – викликати швидку допомогу.