“Змін вимагають наші серця”

У Дніпрі на вихідних відбувся Цой-фест. Концерт на відкритому повітрі організували неподалік палацу культури “Металург”. Все для того, аби вшанувати пам’ять відомого рок-виконавця вісімдесятих – Віктора Цоя. Двадцять першого червня музиканту могло б виповнитися п’ятдесят сім років.

Концерт розпочався о сьомій вечора просто неба. Організатори обрали зелену галявину за палацом культури “Металург”. Відкривали свято місцеві музиканти, які виконували найвідоміші хіти Цоя. Цой-фест зібрав близько чотирьох сотень глядачів. Деякі приходили навіть сім’ями. Цікаво, що хіти, які були написані понад тридцять років тому – сподобалися навіть молоді. Цей фестиваль вже другий за рахунком. Минулого року завдяки фейсбук-об’єднанню «Райончик» теж проводили аналогічний концерт. У цьому ж році фестиваль підтримав Дмитро Кисилевський та компанія ІНТЕРПАЙП, взявши на себе організаційні витрати. На думку Дмитра, пісні Цоя – актуальні саме зараз. Адже країна потребує змін. Наприкінці концерту усі присутні разом з організаторами заспівали безсмертний хіт – “Змін потребують наші серця”. Та втомлені й водночас радісні розійшлися по домівках.