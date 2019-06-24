Зловмисникам, які незаконно вивозили та продавали продукцію компанії Інтерпайп, обрали запобіжний захід

Всі вони – працівники заводу. За два роки викрали майже дві тисячі тонн труб, які використовують у нафто-видобувній галузі. Для підприємства це – мільйонні збитки. Робітники заводу вийшли вимагати чесного розслідування під стіни суду!

Ранок, Індустріальний суд Дніпра. Під крики зневаги, конвоєм до зали суду ведуть злодіїв, що роками обкрадали власний завод. Біля входу зібралися десятки їхніх колег – працівників Інтерпайп НТЗ. Люди обурені! Під стіни суду робітники прийшли вимагати чесного та прозорого розслідування. На Інтерпайп НТЗ банда працювала два роки. Труби вивозили, а потім нелегально продавали. Злочинцям вдалося викрасти майже дві тисячі тон заводської продукції, а компанія зазнала мільйонних збитків. Разом із правоохоронцями служба економічної безпеки Інтерпайп “вела” злодіїв впродовж декількох місяців. І от минулого тижня злочинців взяли на гарячому. В ході спецоперації правоохоронці затримали дві вантажівки з черговою партією вкрадених труб. Поліцейські відкрили 2 кримінальні провадження – за привласнення майна шляхом підробки документів та крадіжку в особливо великих розмірах. У суді по черзі членам угрупування обирають запобіжний захід. Прокурор вимагає найбільш жорсткий – тримання під вартою. Адвокат підозрюваного ж просить для підзахисного домашнього арешту. Аргументи захисту суд не переконали, усім трьом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у 2 з половиною мільйони гривень. Тепер у слідства є 2 місяці, аби зібрати всі докази. Юристи Interpipe твердять: відправити злочинців за грати цілком можливо. Якщо провину затриманих доведуть, розкрадачам загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі.